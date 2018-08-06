Антииранские санкции вступают в силу

Антииранские санкции США вступают в силу. Очевидно, они больно ударят по экономике страны, которая едва оправилась от потрясений прошлых лет. Но президент Ирана Хасан Роухани остаётся непреклонным, отказываясь от переговоров с Дональдом Трампом по новой ядерной сделке на диктуемых Штатами условиях.

“Какой смысл вести переговоры, если в это же самое время вы вводите санкции? Будто некто хочет ударить ножом соперника, врага, и при этом он говорит: "Нам надо все обсудить, нужны переговоры". Ответ может быть только таким: "Бросьте свой нож и уберите его куда подальше”, - заявил Хасан Роухани, президент Ирана.

В 2015-ом Иран и ряд крупнейших мировых держав подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В обмен на снятие ограничительных мер Тегеран взял на себя обязательство свернуть свою ядерную программу.