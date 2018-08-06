Антииранские санкции вступают в силу

Антииранские санкции США вступают в силу. Очевидно, они больно ударят по экономике страны, которая едва оправилась от потрясений прошлых лет. Но президент Ирана Хасан Роухани остаётся непреклонным, отказываясь от переговоров с Дональдом Трампом по новой ядерной сделке на диктуемых Штатами условиях.
“Какой смысл вести переговоры, если в это же самое время вы вводите санкции? Будто некто хочет ударить ножом соперника, врага, и при этом он говорит: "Нам надо все обсудить, нужны переговоры". Ответ может быть только таким: "Бросьте свой нож и уберите его куда подальше”, - заявил Хасан Роухани, президент Ирана.
В 2015-ом Иран и ряд крупнейших мировых держав подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В обмен на снятие ограничительных мер Тегеран взял на себя обязательство свернуть свою ядерную программу.
Но в мае нынешнего года Трамп заявил о выходе из соглашения. Оно, по его утверждению, не умерило "ядерные амбиции" Ирана, который продолжил проводить агрессивную внешнюю политику на Ближнем Востоке.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху одним из первых приветствовал восстановление санкционного режима в отношении Тегерана.
"Это важное событие для Израиля, США, региона и всего мира. Это означает, что мы полны решимости положить конец агрессии Ирана, и поставить крест на его планах по ядерному вооружению. Я призываю европейские государства, которые заинтересованы в том, чтобы остановить Иран, присоединиться к этому шагу. Пора прекратить разглагольствовать и перейти от слов к делу. Именно это сделали Соединённые Штаты. Так же должна поступить и Европа", - сказал Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.
Но Евросоюз призыву не последовал.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились "поддерживать эффективные финансовые каналы с Ираном" и "сохранить экспорт нефти и газа из этой страны". В споре с Вашингтоном на сторону Тегерана встали также Пекин и Москва.
Брюссель также разработал меры по защите европейских компаний от санкционного режима.
Так называемый "Блокирующий статут" отменил действие американских санкций в отношении Ирана на территории сообщества. Отныне терпящие убытки предприятия могут подавать на США в суд. Тем не менее компании, имеющие экономические интересы в США, постепенно уходят с иранского рынка. На их место, согласно прогнозам экспертов, должны прийти Индия, Турция, Китай и Россия.