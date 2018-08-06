ЕС защитит европейские компании от американских санкций. Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и глав МИД Франции, Германии и Великобритании.
ЕС защитит европейские компании от санкций США
ЕС защитит европейские компании от санкций США
Европейские министры выразили сожаление, что США решили вышли из сделки по иранской ядерной программе, и заявили, что это подрывает доверие между союзниками. Ведь из-за одностороннего демарша Вашингтона теперь под санкциями окажется не только Тегеран, но и многие европейские компании, которые имеют деловые связи с иранскими партнерами.
В этой связи ЕС одобрил так называемый "Блокирующий статут". Он вступит в силу 7 августа. Документ призван заблокировать действие американских санкций на территории ЕС и защитить европейские компании, ведущие бизнес в Иране.
Когда в 2015 году, когда был подписан Всеобъемлющий план действий по Ирану, многие корпорации устремили свои взгляды в сторону Исламской Республики. "Рено", "Тоталь", Эрбас", "Сименс" - были подписаны контракты на десятки миллиардов евро. В страну хлынули инвестиции.
Однако президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть санкционный режим. Тем самым Вашингтон поставил своих союзников в Европе в весьма непростое положение.