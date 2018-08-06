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Индонезия

Молитву прервало землетрясение

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Молитву прервало землетрясение

Молитву прервало землетрясение
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На этих кадрах запечатлён момент начала землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Люди выбегают из мечети: первый толчок они ощутили сразу же после окончания утренней молитвы.