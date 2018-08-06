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Греция: зеркальный ответ Москвы

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Греция: зеркальный ответ Москвы

Греция: зеркальный ответ Москвы
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REUTERS/Michalis Karagiannis
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Россия вышлет греческих дипломатов в ответ на "недружественные действия Афин". Во вторник посол Греции Андреас Фриганас был вызван в МИД РФ, где ему была вручена соответствующая нота.

"В МИД России был вызван посол Греции в РФ Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - сообщили в МИД РФ.

Напряженность между Москвой и Афинами возникла в июле, когда Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. В посольстве РФ заверили, что все обвинения бездоказательны.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что данный шаг негативно скажется на отношениях с Грецией.