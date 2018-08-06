Европа: настоящее пекло

Знойно, душно, горячо. Выходные в Европе выдались особенно жаркими. Во многих странах температура приблизилась к 50-градусной отметке. От океанов и озёр до городских фонтанов... Водоёмы – единственное спасение для изнывающих от жары жителей и туристов.
"Здесь было очень жарко, это пекло внесло коррективы в наш туристический маршрут. Приходится пить много жидкости. В Англии мы уже с подобным сталкивались, но это - настоящий экстрим", - говорит эта британская туристка, приехавшая в Грецию.
Тёплые воздушные массы, пришедшие в Европу из Африки, превратили континент в калифорнийскую Долину смерти, которая считается самым жарким местом на земле.
В Испании от теплового удара скончались три человека. Опасаясь за здоровье сограждан, в Финляндии один из супермаркетов предложил им возможность переночевать в прохладе.
В Австрии полицейских собак обули в специальные ботинки для защиты от раскалённого песка. В Нидерландах работники дорожных служб не успевают "залатывать" ямы на дорогах: под палящим солнцем плавится даже асфальт. Во Франции закрыли четыре ядерных реактора.
Высыхают реки, массово гибнет рыба в Германии. А немецкие фермеры подсчитывают убытки от выжженных солнцем сельхозугодий. С той же проблемой столкнулись в Нидерландах, где рискуют потерять большую часть урожая картофеля, что непременно скажется на производстве чипсов.
В Португалии, где столбик термометра поднялся до 46 градусов Цельсия, вспыхнули пожары. Горят леса в живописном южном регионе Алгарви. Из опасной зоны эвакуировали более ста человек.
Прогнозы синоптиков внушают, пусть небольшой, но оптимизм. Температура на Иберийском полуострове начнёт, наконец, снижаться. Ко вторнику она опустится ниже 40 градусов.