Европа: настоящее пекло

Знойно, душно, горячо. Выходные в Европе выдались особенно жаркими. Во многих странах температура приблизилась к 50-градусной отметке. От океанов и озёр до городских фонтанов... Водоёмы – единственное спасение для изнывающих от жары жителей и туристов.

"Здесь было очень жарко, это пекло внесло коррективы в наш туристический маршрут. Приходится пить много жидкости. В Англии мы уже с подобным сталкивались, но это - настоящий экстрим", - говорит эта британская туристка, приехавшая в Грецию.

Тёплые воздушные массы, пришедшие в Европу из Африки, превратили континент в калифорнийскую Долину смерти, которая считается самым жарким местом на земле.