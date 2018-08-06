Южная Европа: огонь не отступает

Жара и засуха, пришедшие в Европу из Африки, обернулись страшными последствиями для южной части континента. Четвёртый день в Португалии бушуют природные пожары. Горят эвкалиптовые рощи и сосновые леса в регионе Алгарви. Огнём охвачена площадь размером с 1200 футбольных полей.
Самая сложная ситуация - в курортном районе Моншики. Эвакуированы местные жители и постояльцы гостиниц. На месте круглые сутки работают свыше тысячи пожарных и военных.
Сообщается о 25 пострадавших.
"Несмотря на снижение температуры воздуха, Национальное управление защиты гражданского населения решило пока не отменять «красный» уровень опасности. Португальские власти не хотят рисковать после того, как в прошлом году жертвами двух крупных пожаров стали более 100 человек", - передаёт корреспондент Euronews Филипа Соарес.
В Испании на всей территории юго-западного региона Эстремадура сохраняется максимально высокий риск возникновения пожаров. В минувшие выходные загорелись леса близ города Бадахос. На помощь соседям пришли португальские пожарные службы. Пламя на 80% участков всё же удалось взять под контроль. Площадь возгорания за последние сутки не увеличилась.