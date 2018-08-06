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Китай

Китай наносит ответный удар

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Китай наносит ответный удар

Китай наносит ответный удар
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Китай готов к "затяжной войне" и не боится пожертвовать краткосрочными экономическими интересами. Об этом пишет национальная газета поднебесной Global times.

Другое китайское издание People's daily заявило, что "желание Трампа заставить других сниматься в его драме - несбыточная мечта"

После заявлений президента США о том, что он одержал верх в торговой войне с Пекином, китайские власти решили опустить американского лидера на землю, заявив через национальные СМИ, что их страна готова выдержать все экономические потрясения.

Первыми под удар ответных китайских санкций попадут говядина и свинина из США.

Ксю Вэй - главный управляющий самого крупного шанхайского импортера. Налаженные поставки его компании со Штатами резко упали:

"Обычно мы платили США 24% пошлину на поставки свинины. А сейчас мы должны платить в два раза больше. Но в первую очередь от повышения тарифов будут страдать как раз американские производители, их прибыль заметно упадет"

Китайский бизнес не понесет катастрофические потери, так как в его арсенале альтернативные поставщикИ из Европы и Австралии.