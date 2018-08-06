Китай готов к "затяжной войне" и не боится пожертвовать краткосрочными экономическими интересами. Об этом пишет национальная газета поднебесной Global times.
Китай наносит ответный удар
Китай наносит ответный удар
Другое китайское издание People's daily заявило, что "желание Трампа заставить других сниматься в его драме - несбыточная мечта"
После заявлений президента США о том, что он одержал верх в торговой войне с Пекином, китайские власти решили опустить американского лидера на землю, заявив через национальные СМИ, что их страна готова выдержать все экономические потрясения.
Первыми под удар ответных китайских санкций попадут говядина и свинина из США.
Ксю Вэй - главный управляющий самого крупного шанхайского импортера. Налаженные поставки его компании со Штатами резко упали:
"Обычно мы платили США 24% пошлину на поставки свинины. А сейчас мы должны платить в два раза больше. Но в первую очередь от повышения тарифов будут страдать как раз американские производители, их прибыль заметно упадет"
Китайский бизнес не понесет катастрофические потери, так как в его арсенале альтернативные поставщикИ из Европы и Австралии.