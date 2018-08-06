Катар-2022: сговор, политическое давление, "черный пиар"?

Катар получил возможность принять у себя чемпионат мира 2022 года благодаря сговору и политическому давлению, которое было оказано на экс-президента УЕФА Мишеля Платини. Об этом в книге "Моя правда" написал бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер, покинувший свой пост в 2015 году из-за коррупционного скандала. Он рассказал, что Платини сам признался, что изменил свое решение под давлением со стороны президента Франции Николя Саркози и шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, нынешнего эмира Катара. Бывший глава УЕФА эти обвинения отвергает

Кроме того, по словам Блаттера, члены исполнительного комитета проигнорировали сообщения о том, что "Катар не способен принять у себя ЧМ", и не читали детальный доклад инспекции. "Если бы мы его прочитали внимательно, мы бы поняли, что проводить ЧМ в Катаре нельзя", - такую цитату из книги Блаттера приводит газета Times.

"Я не знаю и не хочу знать о том, есть ли какая-то связь между победой Катара в этом голосовании и тем, что случилось дальше" - написал бывший футбольный чиновник, напомнив, что позже Катар заключил с Францией многомиллиардные авиаконтракты и приобрел клуб "Пари Сен-Жермен".

"Стратегия" Катара

Ранее Times писала, что Катар использовал инструменты "черного пиара", чтобы дискредитировать своих основных конкурентов – США и Австралию. Журналисты издания сообщили, что в их распоряжение попали письма, из которых следует, что Катар платил PR-фирме и агентам ЦРУ, занимавшимся этой кампанией. Их задачей было создать впечатление, что жители США и Австралии не поддерживают идею проведения в их странах мирового первенства (а эта поддержка – одно из главных требований ФИФА).

Так, например, Times упомянула одного профессора, за 9000 долларов составившего доклад, в которой он рассказывал, насколько дорого турнир обойдется Соединенным Штатам. Впоследствии отчет был распространен международными СМИ.

Источник предоставил изданию письмо президента PR-агентства BLJ Майкла Хольцмена, которое тот отправил старшему консультанту оргкомитета Ахмаду Нимеху. В теме письма было указано всего одно слово – "стратегия". Смысл сообщения раскрывается уже в первой фразе: "За последние четыре месяца мы провели широкую кампанию по подрыву имиджа кандидатов на проведение чемпионата мира 2018/2022, особенно Австралии и США". Среди пунктов, которые значились в письме:

- Работа с журналистами, блогерами, видными персонами, которые должны были рассказывать в СМИ о негативных аспектах проведения чемпионата.

- Написание отчетов, исследований и законов, в которых бы ставилась под сомнение целесообразность организации турнира. "Мы наняли главу Федерации спортивных экономистов, который должен был написать о том, сколько США потеряют денег, проведя у себя ЧМ".

- Также сообщалось, что "черные пиарщики" привлекли к этому делу учителей физкультуры. Преподаватели должны были обратиться к конгрессменам с просьбой провести законопроект, в котором бы говорилось, что "лучше потратить деньги на финансирование спортивных занятий в школе, чем на проведение мирового первенства".

- Еще один пункт - организация демонстраций и различных акций и флешмобов.

Обвинения, прозвучавшие в адрес катарской стороны, неделю назад прокомментировал Блаттер. На своей странице в "Твиттере" он написал: "Плохая новость – Катар обвиняют в давлении на других участников конкурса. Факт в том, что Катар выиграл благодаря политическому давлению со стороны бывшего президента Франции Николя Саркози на вице-президента ФИФА Мишеля Платини. Больше информации в моей книге, в главе 10".

Сразу после публикации со своим ответом выступила катарская сторона. В Верховном комитете по проведению и наследию ЧМ-2022 заявили, что неукоснительно соблюдали все правила ФИФА. "Было проведено тщательное расследование, раскрыты все сведения о нашей заявке, в том числе в рамках официального расследования во главе с Майклом Гарсией".

В прошлом году был опубликован полный отчет бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола Майкла Гарсии. "В докладе нет оснований не доверять честности выбора стран - организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов", - заявила после этого генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.