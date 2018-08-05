Все 20 человек, которые находились на борту самолета, сутки назад потерпевшего крушение в швейцарских Альпах, погибли. Эту информацию подтвердила полиция. По данным правоохранителей, самолет 1939 года сборки, принадлежавший компании Ju-Air, летел из Локарно в Дюбендорф. Трагедия произошла на склоне горы Пиц Сеньяс в кантоне Граубюнден. Черных ящиков у самолета не было, что, как предупреждает полиция, осложнит расследование.
Авиакатастрофа над Альпами: погибли все
Авиакатастрофа над Альпами: погибли все
Андреас Тоблер, руководитель спасательной операции: "Глазам специалистов, которые прибыли на место трагедии, предстала печальная картина. Ни одного выжившего найти не удалось. Все 20 человек получили травмы, несовместимые с жизнью".
Компания Ju-Air уже 35 лет предлагает экскурсионные полеты для туристов. По словам ее представителей, потерпевший крушение самолет успел перевезти 14 тысяч пассажиров. Теперь же предстоит выяснить, что случилось в небе над Граубюнденом. По одной из версий, самолет мог столкнуться в воздухе с каким-то объектом.
Даниэль Кнехт, Служба расследований на транспорте при Министерстве транспорта: "Судя по тому, что мы увидели, можно сказать, что самолет врезался в землю практически вертикально и на высокой скорости".
В Ju-Air выразили соболезнования родным и близким погибших. В компании сообщили, что на неопределенное время они прекращают все полеты.