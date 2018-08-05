Авиакатастрофа над Альпами: погибли все

Все 20 человек, которые находились на борту самолета, сутки назад потерпевшего крушение в швейцарских Альпах, погибли. Эту информацию подтвердила полиция. По данным правоохранителей, самолет 1939 года сборки, принадлежавший компании Ju-Air, летел из Локарно в Дюбендорф. Трагедия произошла на склоне горы Пиц Сеньяс в кантоне Граубюнден. Черных ящиков у самолета не было, что, как предупреждает полиция, осложнит расследование.