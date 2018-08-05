Выступление президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу на военном параде в Каракасе прервал раздавшийся взрыв. Последнее, что увидели зрители, перед тем, как телеканалы прекратили прямую трансляцию, – кадры с разбегающимися в панике военными.
Предполагаемое покушение на Мадуро
Предполагаемое покушение на Мадуро
Власти заявили: это было покушение, совершённое при помощи дронов, нагруженных взрывчаткой С-4. Хотя ряд СМИ утверждают: источником взрыва был газовый баллон, находившийся в здании рядом с площадью, на которой проходил парад.
Ранения получили семь гвардейцев. Ни Мадуро, ни представители руководства страны не пострадали.
"Всё указывает на правых, ультраправых венесуэльских и колумбийских, и имя Хуана Мануэля Сантоса стоит за этим покушением", - заявил президент в обращении к нации, добавив, что некоторые из организаторов покушения находятся в США.
Ответственность за инцидент взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты".