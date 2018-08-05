Четыре человека были арестованы в ходе столкновений между ультраправыми и антифашистами в американском городе Портленде. По данным полиции, задержанным могут быть предъявлены обвинения в незаконном использовании оружия, в сопротивлении аресту и в нарушении общественного порядка. В понедельник они должны предстать перед судом.
Антифашисты против ультраправых
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Антифашисты против ультраправых
Полиция старалась держать участников двух групп на расстоянии друг от друга, но это не помешало демонстрантам обмениваться оскорблениями и забрасывать камнями и бутылками противников и правоохранителей. Полицейские, в свою очередь, были вынуждены воспользоваться светошумовыми гранатами и перцовыми баллончиками.
Организатором акции стала ультраправая группировка Patriot Prayer, которая часто устраивает демонстрации в поддержку политики Дональда Трампа. В субботу митинг привлек ее противников, которые, как пишут американские СМИ, называли себя антифашистами.