Антифашисты против ультраправых

Четыре человека были арестованы в ходе столкновений между ультраправыми и антифашистами в американском городе Портленде. По данным полиции, задержанным могут быть предъявлены обвинения в незаконном использовании оружия, в сопротивлении аресту и в нарушении общественного порядка. В понедельник они должны предстать перед судом.