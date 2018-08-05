Прокуратура Швейцарии проводит расследование крушения в Альпах самолета, на борту которого находились 20 человек. В результате катастрофы все они погибли. В прошлом военный самолет "Юнкерс-52" 1939 года выпуска, следовавший в субботу из Локарно в Дюбендорф, потерпел крушение на склоне горы Пиц Зегнанс. По словам представителей правоохранительных органов, исходя из траектории падения самолета исключена возможность его столкновения с другим летательным аппаратом, а также возможность взрыва на борту. Однако точной причины катастрофы следователи пока назвать не могут.
Черная неделя швейцарской авиации
Черная неделя швейцарской авиации
Даниэль Кнехт, руководитель следственной группы: "Мы практически исключаем столкновение этого самолета с другим воздушным судном, каким-либо возникшим препятствием или с кабелем".
Как сообщили в компании Ju-Air, принадлежавшая ей коллекционная воздушная машина совершила более 10 тысяч часов полетов. Самолет был приобретен в 1982 году, и в течение многих лет на нем совершались экскурсионные прогулки над Альпами и чартерные туристические рейсы.
Курт Вальдмайер, генеральный директор и соучредитель JU-Air: "В конце июля была проведена очередная проверка самолета после 35 часов налета, а еще через пять часов налета после техосмотра он отправился в Локарно. Во время последнего осмотра не было обнаружено никаких дефектов или неисправностей".
Прошедшую неделю уже назвали одной из худших в истории швейцарской авиации. В минувшую субботу в центральной Швейцарии потерпел катастрофу легкомоторный самолет. В результате погибла семейная пара с двумя детьми. Самолет упал в лесу у подножия горы Пилатус.