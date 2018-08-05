Черная неделя швейцарской авиации

Прокуратура Швейцарии проводит расследование крушения в Альпах самолета, на борту которого находились 20 человек. В результате катастрофы все они погибли. В прошлом военный самолет "Юнкерс-52" 1939 года выпуска, следовавший в субботу из Локарно в Дюбендорф, потерпел крушение на склоне горы Пиц Зегнанс. По словам представителей правоохранительных органов, исходя из траектории падения самолета исключена возможность его столкновения с другим летательным аппаратом, а также возможность взрыва на борту. Однако точной причины катастрофы следователи пока назвать не могут.