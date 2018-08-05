Наладить непростые отношения Москвы и Вашингтона поможет Стивен Сигал. Американский актёр с российским гражданством назначен спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям с США. В ведомстве объяснили, что это, цитата: «тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной».
Россия-США: Стивен Сигал спешит на помощь
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Россия-США: Стивен Сигал спешит на помощь
Стивен Сигал неоднократно заявлял о своей любви к России. В 2014-м он участвовал в праздновании присоединения Крыма к Федерации, его неоднократно видели в компании российского президента Владимира Путина, которого актёр называл своим другом. В 2016 Сигал получил сначала сербский, а затем российский паспорт.
Своё назначение в МИД Сигал называет «великой честью». В заявлении, которое распространил представитель актёра, сказано, что он всегда пытался помогать российско-американским отношениям.
В Госдепартаменте отказались комментировать новый статус Сигала. Бывший посол США Майкл Макфол назвал решение российского МИДа «жестом отчаяния».