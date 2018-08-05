Военные учения или прикрытие?

Военные из миротворческой миссии НАТО завершили двухдневные плановые учения на территории частично признанной республики Косово. Об этом сообщила пресс-служба миссии. Позже государственное телевидение Сербии передало, что военнослужащие уже покинули район гидроэлектростанции около водохранилище Газиводе на севере региона, но по-прежнему патрулируют магистраль возле города Зубин-Поток. Ранее сербские СМИ выражали опасения, что эти маневры лишь прикрытие для переброски военного контингента на север Косова.