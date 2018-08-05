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Военные учения или прикрытие?

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Военные учения или прикрытие?

Военные учения или прикрытие?
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Военные из миротворческой миссии НАТО завершили двухдневные плановые учения на территории частично признанной республики Косово. Об этом сообщила пресс-служба миссии. Позже государственное телевидение Сербии передало, что военнослужащие уже покинули район гидроэлектростанции около водохранилище Газиводе на севере региона, но по-прежнему патрулируют магистраль возле города Зубин-Поток. Ранее сербские СМИ выражали опасения, что эти маневры лишь прикрытие для переброски военного контингента на север Косова.

В субботу власти Сербии созвали срочное заседание. В этот день истек срок, который Евросоюз отвел косовско-албанской администрации для разработки устава Сообщества сербских муниципалитетов на территории Косова. До этого президент частично признанной республики Хашим Тачи заявлял, что соглашение между Белградом и Приштиной в скором времени будет подписано.

Парламент Косова провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года. На сторону этого региона встал и Международный суд ООН. Независимость Косова не признают более 60 стран, в том числе Россия, Китай, Израиль, Греция и Испания.