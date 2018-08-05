Новый мировой рекорд в одиночном плавании через Атлантику из Америки в Европу поставил школьный учитель из Цинциннати Брюс Карлсон. Он же стал первым гражданином США, который успешно совершил это путешествие на вёслах.
Через Атлантику на вёслах
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Через Атлантику на вёслах
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Карлсону потребовалось 38 дней, 6 часов и 49 минут, чтобы добраться без помощи двигателей из порта канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд до острова Сент-Мэрис британского архипелага Силли. Это более четырёх тысяч километров. Как сообщает Reuters, за время путешествия Карлсону пришлось пережить несколько штормов, лодка много раз переворачивалась.
Прошлый рекорд был поставлен в 2016 г. Канадец Лаваль Сен-Жермен пересёк Северную Атлантику за 53 дня, 8 часов и 26 минут. Он, правда, выбрал более долгий маршрут от Галифакса до французского Бреста.