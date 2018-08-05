Сотни пожарных и более десятка самолётов и вертолётов не могут справиться с огнём, который охватил более тысячи гектаров леса на юге Португалии. Пожары начались в популярном у туристов районе Моншики. Из опасной зоны эвакуировали более ста человек.
Португалия в огненной стихии
Португалия в огненной стихии
Известно, что некоторые деревни пострадали от огня: португальские издания распространяют кадры со сгоревшими домами и автомобилями, однако масштабы разрушений ещё предстоит оценить. Жители района Моншики, которые с началом лесных пожаров были вынуждены спешно эвакуироваться, теперь опасаются за брошенные ими хозяйства. Некоторые пытаются вернуться, чтобы хотя бы накормить собак.
Сообщения о лесных пожарах поступают и из других частей Португалии. Несколько человек пострадали в округе Эвора у испанской границы при попытке спастись от огня. В условиях жары власти Португалии опасаются повторения прошлогодних пожаров, которые унесли жизни в общей сложности более 110 человек.