Иран-Европа: первым делом самолёты

Пять новых самолётов получила из Европы иранская авиакомпания Iran Air за день до вступления в силу новых санкция США против Тегерана. Лайнеры производства франко-итальянской компании ATR, недавно испытанные в Тулузе, предназначены для региональных полётов на короткие дистанции.