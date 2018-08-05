Никарагуа меж двух огней

Они выступают за мир и против насилия, называя нынешнего президента лучшим в истории, а активистов антиправительственного движения – путчистами.

В субботу тысячи никарагуанцев маршем прошли по улицам столицы, призывая главу страны Даниэля Ортегу "положить конец терроризму".

"Все медицинские работники за него. Мы всегда будем его поддерживать. И готовы умереть в борьбе за победу нашего главнокомандующего – лучшего президента в истории Никарагуа", - говорит эта женщина.

"Это правительство нас убивает!", "Врачи – не террористы!" - надписи на плакатах участников акции в защиту медработников, которая прошла в другой части города. Около 100 сотрудников больниц по всей стране были уволены за оказание помощи сторонникам оппозиции.

"Мы здесь, чтобы поддержать тех медиков, которые были несправедливо уволены по решению Минздрава. Мы выражаем солидарность с теми, кто был вынужден покинуть страну; со студентами, которые подверглись преследованиям за участие в протестных акциях", - заявила одна из участниц антиправительственного марша.

За последние три с половиной месяца жертвами массовых выступлений в Никарагуа стали 317 человек. Многим из них, по утверждениям оппозиции, было отказано в медицинской помощи, так как больницы получили соответствующее распоряжение сверху.