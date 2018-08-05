Землетрясение магнитудой 7 произошло во воскресенье на индонезийском острове Ломбок недалеко от Бали. Эпицентр находился на севере острова километрах в 50-ти к северо-востоку от города Матарам с 300-тысячным населением. Очаг залегал на глубине 10 км.
Индонезийцы уходят в горы от цунами
Индонезийцы уходят в горы от цунами
По рассказам жителей Матарама, толчки были такой силы, что валили людей с ног. Их отголоски почувствовали и на острове Бали.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Индонезийские власти, получив данные метеорологов, предупредили население об угрозе цунами и рекомендовали держаться подальше от побережья, предпочтительно на возвышенностях.
Это уже второе землетрясение на острове Ломбок на юге Индонезии за последнюю неделю . Жертвами первого, магнитудой 6, 4, стали 19 человек. Сотни зданий были повреждены или разрушены. А в конце июля в результате другого мощного землетрясения в том же районе погибли 14 человек.
Землетрясения в Индонезии явление частое. В 2004 году подводные подземные толчки вызвали цунами. Гигантская волна обрушилась на остров Суматру . Жертвами стихии только в Индонезии стали 168 тысяч человек.