Землетрясение в Индонезии: десятки погибших

Число жертв землетрясения на юге Индонезии превысило 80 человек. Толчки с магнитудой 7 ощутили прежде всего жители популярного у туристов острова Ломбок, рядом с Бали. Эпицентр находился на севере острова километрах в 50 от города Матарам с 300-тысячным населением. По рассказам жителей Матарама, толчки были такой силы, что валили людей с ног. Их отголоски почувствовали и на Бали. Очаг залегал на глубине 10 км.