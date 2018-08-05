Число жертв землетрясения на юге Индонезии превысило 80 человек. Толчки с магнитудой 7 ощутили прежде всего жители популярного у туристов острова Ломбок, рядом с Бали. Эпицентр находился на севере острова километрах в 50 от города Матарам с 300-тысячным населением. По рассказам жителей Матарама, толчки были такой силы, что валили людей с ног. Их отголоски почувствовали и на Бали. Очаг залегал на глубине 10 км.
Землетрясение в Индонезии: десятки погибших
Землетрясение в Индонезии: десятки погибших
Индонезийские власти, получив данные метеорологов, предупредили население об угрозе цунами и рекомендовали держаться подальше от побережья - предпочтительно на возвышенностях. Многие жители острова отправились в горы.
Это уже второе землетрясение на острове Ломбок на юге Индонезии за последнюю неделю. Жертвами первого, магнитудой 6,4, стали 19 человек. Сотни зданий были повреждены или разрушены. А в конце июля 14 человек стали жертвами другого мощного землетрясения в том же районе.
Землетрясения в Индонезии - явление частое. В 2004 году подводные подземные толчки вызвали цунами. Гигантская волна обрушилась на остров Суматру. Жертвами стихии только в Индонезии стали 168 тысяч человек.