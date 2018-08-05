"Мы не граждане второго сорта"

"Мы не хотим быть гражданами второго сорта!", "Требуем равенства для всех!", – скандирует толпа на главной пощади Тель-Авива. Десятки тысяч людей вышли на митинг в субботу, чтобы поддержать друзскую общину и выразить свое недовольство новым законом о еврейском характере государства.

"Израильские граждане пришли сюда с требованием изменить этот закон. Он плох как для государства Израиль, для еврейского народа, так и для всех меньшинств. Евреи, арабы, друзы – мы все равны, мы – братья. Мы защищаем нашу страну, мы сообща строим будущее и будем жить все вместе", - заявил Амаль Асад, генерал ЦАХАЛ в запасе.

С давних пор представители общины израильских друзов, которая насчитывает примерно 130 тысяч человек, занимают видное место в политике и армии страны.

Новый документ закрепил статус Израиля как "национального государства еврейского народа", а иврита - как единственного государственного языка. Друзы, которые исповедуют свою религию и говорят на арабском, видят в законе признаки расизма и явную угрозу дискриминации.