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Индонезия

Индонезия: число жертв растет

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Индонезия: число жертв растет

Индонезия: число жертв растет
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Количество жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок превысило 90 человек. Об этом сообщило Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями. Еще сотни людей получили ранения. Несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места. Серьезно пострадал крупный город Матарам. Повреждено множество зданий. Жители города выбегали на улицы, чтобы не оказаться под обломками домов. Магнитуда подземных толчков достигала 7.

Аэропорты на Ломбоке работают в штатном режиме, несмотря на небольшие повреждения в терминалах. Туристы массово покидают остров.

"Это было похоже на проезжающий мимо грузовик, но потом грохот стал нарастать, шум был сумасшедшим, и я понял, что происходит что-то страшное, - это землетрясение. Я сразу побежал к выходу из ресторана. То же самое сделали и другие. Началась паника, толчея, люди стали падать... На меня упали три или четыре человека", - рассказывает этот парень.

"Я просто хочу выбраться в безопасное место, где я буду уверен, что мне больше не угрожают никакие стихийные бедствия - чего бы мне это ни стоило", - говорит этот турист.

Эпицентр землетрясения находился в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам, а очаг залегал на глубине 10 км. Толчки также ощущались на острове Бали - наиболее популярном туристическом направлении, однако там разрушений зафиксировано не было. Неделю назад на Ломбоке также произошло землетрясение. Тогда погибли 17 человек.