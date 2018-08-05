Индонезия: число жертв растет

Количество жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок превысило 90 человек. Об этом сообщило Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями. Еще сотни людей получили ранения. Несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места. Серьезно пострадал крупный город Матарам. Повреждено множество зданий. Жители города выбегали на улицы, чтобы не оказаться под обломками домов. Магнитуда подземных толчков достигала 7.

Аэропорты на Ломбоке работают в штатном режиме, несмотря на небольшие повреждения в терминалах. Туристы массово покидают остров.

"Это было похоже на проезжающий мимо грузовик, но потом грохот стал нарастать, шум был сумасшедшим, и я понял, что происходит что-то страшное, - это землетрясение. Я сразу побежал к выходу из ресторана. То же самое сделали и другие. Началась паника, толчея, люди стали падать... На меня упали три или четыре человека", - рассказывает этот парень.

"Я просто хочу выбраться в безопасное место, где я буду уверен, что мне больше не угрожают никакие стихийные бедствия - чего бы мне это ни стоило", - говорит этот турист.

Эпицентр землетрясения находился в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам, а очаг залегал на глубине 10 км. Толчки также ощущались на острове Бали - наиболее популярном туристическом направлении, однако там разрушений зафиксировано не было. Неделю назад на Ломбоке также произошло землетрясение. Тогда погибли 17 человек.