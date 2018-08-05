Ми-8: в Красноярском крае объявлен траур

В Красноярском крае 6 августа объявлено днём траура по погибшим при крушении вертолёта.
Катастрофа произошла в субботу утром неподалёку от Ванкорского нефтяного месторождения. При наборе высоты пассажирский Ми-8 авиакомпании Utair зацепил винтом грузовую подвеску другого вертолёта, взлетевшего ранее, после чего рухнул на землю, разрушился и полностью сгорел.
Из 15 пассажиров и 3 членов экипажа не выжил никто.
"Опознание тел погибших пройдёт у нас в Красноярске. Семьи родных и близких получат компенсации из разных источников - компании «Роснефть», Utair, - а также страховые выплаты и, конечно, выплаты из краевого бюджета", - заверил врио губернатора края Александр Усс.
Как сообщили в авиакомпании, разбившийся вертолёт перед вылетом прошёл технический осмотр. Неисправностей выявлено не было. Машина была выпущена в 2010-ом. Командовал воздушным судном опытный пилот, налетавший 6 тысяч часов.
Чёрные ящики уже обнаружены и будут доставлены для расшифровки в Москву.