Пожары в Греции: жертв всё больше

Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 90. В воскресенье в больнице скончался пожилой мужчина. В медучреждениях остаются еще около 40 человек.

В воскресенье своих постов лишились начальники полиции и пожарной бригады. В пятницу в отставку подал министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас. Политик заявил, что после случившегося он не в состоянии исполнять свои обязанности. Новым главой ведомства назначен министр внутренних дел Панос Скурлетис.

24/07/2018 REUTERS/Costas Baltas

Сам Тоскас продолжает настаивать на том, что ошибок во время спасательной операции допущено не было. Но родственники жертв уверены, что в трагедии виноваты в том числе чиновники, которые, по их мнению, не приняли достаточных мер, чтобы остановить распространение пожаров. На прошлой неделе против властей Греции был подан первый иск.

Как считают сами политики, жертв было бы меньше, если бы на пути к морю людям не встречались незаконные постройки. На прошлой неделе министр охраны окружающей среды и энергетики Йоргос Статакис представил в парламенте поправку к закону, которая предусматривает снос зданий, возведенных без специального разрешения.