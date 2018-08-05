Пиренейское пекло

Португальцы изнывают от жары. Столбик термометра днем здесь поднимается выше 45 градусов. Но если сами местные жители более-менее привыкли к тому, что летом в их стране устанавливается такая погода, то туристам из северных стран приходится совсем несладко.

"Это ужасно. С таким мы нигде не сталкивались. Сами мы из Канады".

"Это ненормально. Честно, это невыносимо".

Тем, кто живет около моря, повезло. Другим же приходится спасаться подручными средствами. Главные из них – бутылки с водой, небольшие вентиляторы, вееры. Еще один способ охладиться – окунуться в фонтан.

REUTERS/Rafael Marchante

Такие же экстремальные погодные условия в соседней Испании. От жары в этой стране умерли уже три человека. И синоптики говорят, что ниже 40 градусов температура в ближайшее время не опустится. Но даже в такой ситуации испанцы стараются не терять чувства юмора.

"Очень, очень жарко. Невыносимо. Люди сейчас на пляже, а я здесь. Мне остается только пить воду. Это просто ужас. У меня от такой погоды даже волосы выпали".

В четырех провинциях Испании из-за жары введен красный уровень опасности, еще в 17 – оранжевый. Кроме того, почти по всей стране действует максимальный уровень тревоги из-за угрозы пожаров. Испанцам советуют не выбрасывать окурки и быть аккуратнее со стеклянными бутылками, которые могут создать эффект лупы.