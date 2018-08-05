Убитых в ЦАР журналистов вернули на родину

Их расстреляли в ночь на вторник в районе города Сибю на пути из столицы Банги в город Бамбари. По предварительным данным, перед нападением водитель, которому удалось выжить, по непонятным причинам отклонился от маршрута.

Съёмочная группа собирала материалы для расследования деятельности российских наёмников в Африке. Журналисты вместе с «Центром управления расследованиями» хотели проверить на месте сообщения о сотрудничестве «Частной военной компании Вагнера» с участниками войны в ЦАР в обмен на доступ к золотым приискам. Руководитель «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин в интервью «Эху Москвы» говорил, что сначала они планировали собирать данные о «ЧВК Вагнера» в Сирии, но эта поездка сорвалась из-за убийства консультанта. Тогда был подготовлен план работы в ЦАР.

В российском МИДе назвали данные о наёмниках «околесицей» и обратили внимание, что журналисты поехали в опасный регион, не предупредив об этом власти России и ЦАР. Россия ведёт собственное расследование убийства, в Следственном комитете не исключали, что направят в Африку группу специалистов.

Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были опытными военными журналистами. Они освещали ситуацию во многих горячих точках, в том числе с Сирии, Южной Осетии и в северной Африке. Режиссёр-документалист Александр Расторгуев, автор проекта «Срок» и фильма «Мамочки», посмертно удостоен кинопремии «Лавровая ветвь».

Похороны намечены на 8 августа.