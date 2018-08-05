Трое чешских военнослужащих из миссии НАТО "Решительная поддержка" погибли в провинции Парван на востоке Афганистана в результате теракта, который устроил смертник. За рулём заминированного автомобиля он врезался в колонну военных, прибывших в деревню Халазаи недалеко от Чарикара, административного центра провинции. Ответственность за нападение, в ходе которого также получили ранения один афганский и один американский военные, взяло на себя движение Талибан.
Атака смертника в Афганистане
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Атака смертника в Афганистане
Миссия НАТО "Решительная поддержка", начатая 1 января 2015 года, призвана, по словам командования альянса, помочь властям Кабула в подготовке правительственной армии и полиции. В рамках этой операции в Афганистане дислоцированы около 15,5 тыс американских военнослужащих и ещё 7,5 тыс из других стран. Прага недавно приняла решение увеличить число чешских военных с 230 до 390.