Задержаниями обернулась попытка ЛГБТ-активистов собраться с символикой движения в центре Петербурга. В полицейские автобусы увели и унесли несколько десятков человек. Портал OVD-info пишет о 30 задержанных.
Гей-парад по-русски: встреча с флагами и задержания
Гей-парад по-русски: встреча с флагами и задержания
Во время разгона активистов полицейские обвинили их в проведении несанкционированного мероприятия: городские власти отказались согласовать девять вариантов акции в защиту представителей ЛГБТ-сообщества. В отказах чиновники ссылались на проведение ремонтных работ, на недоступность площадок, а настоящей целью акции администрация Петербурга, по словам самих организаторов, посчитала «пропаганду сексуальных отношений и вред здоровью детей».
Сами активисты настаивают, что закон о митингах не нарушали, плакатов у них не было и лозунгов они не выкрикивали. У задержанных была символика ЛГБТ-движения, некоторые укрывались радужными флагами. Это подтверждают и местные издания со ссылкой на очевидцев.
Если задержанных оформят по административной статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий, им может грозит арест.