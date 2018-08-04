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Южная Корея

Южнокорейские женщины против скрытых камер

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Южнокорейские женщины против скрытых камер

Южнокорейские женщины против скрытых камер
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"Моя жизнь – не твой порнофильм" – плакаты с такими надписями держали в руках участницы акции протеста в столице Южной Кореи Сеуле. На демонстрацию вышли несколько десятков тысяч женщин. Многие из них по соображениям безопасности прятали лица под масками. Жительницы страны выражают недовольство тем, что использование скрытых камер в раздевалках, в примерочных, в туалетах и в общественном транспорте становится все более масштабным явлением. Оно получило название "молка", что в переводе с корейского означает "скрытая камера".

Эллин, организатор акции протеста: "Я всегда боялась того, что скрытые камеры могут быть установлены в туалетах здания, в котором находится офис нашей компании, или под рабочими столами. Кроме того, существует угроза, что камеры могут быть спрятаны в душевых кабинах, в тренажерных залах, в бассейнах, в примерочных, в жилых домах и просто на улице".

Многие записи потом попадают в интернет. Естественно, без ведома самих жертв. Впоследствии видео могут быть загружены на порносайты или использованы как реклама секс-услуг. Для многих пострадавших публикация таких записей в интернете становится настоящим ударом. Известно даже о случаях самоубийств.

В последние годы это явление в Южной Корее приобрело огромные масштабы, что во многом связано с развитием технологий. За прошлый год в полицию было подано 6500 заявлений от женщин, которые стали жертвами так называемого вуайеризма. Для сравнения в 2010 правоохранители получили около 1000 жалоб.