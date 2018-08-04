В Красноярском крае разбился вертолёт Ми-8. На его борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Выживших нет.
Крушение вертолёта Ми-8
Крушение вертолёта Ми-8
Катастрофа произошла в субботу около 10 утра по местному времени в Туруханском районе около нефтеперекачивающей станции "Ванкор". Во время набора высоты вертолёт Ми-8 авиакомпании Utair задел лопастями груз другого вертолёта, взлетевшего ранее с той же площадки, после чего рухнул на землю и загорелся.
Сбросив подвес, грузовой вертолёт выполнил безопасную посадку. Его экипаж не пострадал.
Сообщается, что погибшие при крушении Ми-8 пассажиры - работники "РН-Ванкор" и подрядных организаций "Роснефти".
В самой компании назвали действия пилотов разбившегося вертолёта "необъяснимыми", в связи с тем, что экипаж получал сигнал об опасном сближении с другим бортом. Ошибка пилотирования – одна из версий крушения, которую помимо прочих рассматривает Следственный комитет, заявили в ведомстве. Помимо СКР, расследованием причин трагедии займётся специальная комиссия, созданная Росавиацией.