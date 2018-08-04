Перед судом столицы Зимбабве Хараре предстали 27 активистов "Движения за демократические перемены" по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Пресс-секретарь партии заявил, что полиция не разъяснила причины ареста, и что за всем стоит президент страны Мнангагва.
Зимбабве: суд над активистами
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Зимбабве: суд над активистами
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"Демократия под угрозой. Как никогда. Мы знаем, как деспотично президент Мнангагва предпочитает вести свою политику. Для него ничего не стоит приказать убить людей, ели это нужно для демонстрации его власти. Эта тактика давно известна", - заявил пресс-секретарь партии Нкулеко Сибанда.
Сторонники лидера "Движения за демократические перемены" Нельсона Чамизы, требовавшие немедленного объявления итогов голосования, устроили массовые акции протестов. В ходе беспорядков и столкновений с полицией погибли шесть человек. Новоизбранный президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил о создании комиссии для расследования случаев насилия во время выборов.