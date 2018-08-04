Партия трудящихся выдвинула кандидатом на высший государственный пост экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, отбывающего тюремный срок по делу о коррупции.
Кандидат из-за решетки
Кандидат из-за решетки
Как сообщил телеканал Globo, соответствующее решение было принято в субботу на общенациональном съезде этой политической силы в Сан-Паулу.
Теперь членам партии предстоит зарегистрировать кандидатуру экс-президента в Высшем избирательном суде (ВИС) южноамериканской республики. Это необходимо сделать не позднее 15 августа.
Однако он, скорее всего, откажет Луле да Силве в праве участвовать в избирательной гонке. В соответствии с национальным законодательством человек, осужденный судом второй инстанции по итогам уголовного процесса, не может претендовать на выборные должности.
По данным агентства Reuters, если Лула да Силва лишится возможности вновь баллотироваться на высший пост, его заменит бывший мэр бразильского города Сан-Паулу Фернанду Аддад.
Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса.
В конце января апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. При этом, по данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом предстоящих в октябре президентских выборов вопреки вердикту и заключению под стражу.
Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября.