Жаркие Пиренеи

Так, по прогнозам метеорологов, в эти выходные в Испании и Португалии столбики термометров могут подняться до 45 градусов Цельсия. Тем самым приблизившись к европейскому рекорду, зафиксированному в 1977 году в Афинах, тогда температура воздуха достигла 48 градусов.

Наиболее высокие температуры ожидаются в центральной, южной и восточной частях Португалии, а также на юге и в центральной части Испании.

Власти ряда португальских городов - Лиссабона, Эворы и других - призвали горожан не покидать дома в связи с тяжелыми погодными условиями. От рекордно высоких температур страдают не только туристы, но и местное население, казалось бы, привыкшее к подобному климату.

Соседняя Франция также изнывает от жары. Особенно в этот уикенд, когда на дорогах образуются многокилометровые пробки из отъезжающих в отпуск французов.

Как сообщают местные СМИ, из-за аномальных температур остановлены четыре энергоблока АЭС, чтобы избежать вымирания рыб и растений в водоемах от перегрева.