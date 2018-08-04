Чечня скорбит по убийце Буданова

В Чечне на прощание с Юсупом Темерхановым, осужденным за убийство полковника Буданова, пришли несколько тысяч человек.

Темарханов умер в городской больнице Омска от хронических болезней. В село Гелдаган Курчалоевского района съехались десятки тысяч сочувствующих, чтобы выразить соболезнования близким Темирханова и принять участие в поминках.

Похороны Юсупа Темирханова посетил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он объявил осужденного невиновным в убийстве офицера. Позже в своем канале в Telegram президент республики написал, что "осуждение Темирханова и лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов человеком, отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и ее убийство Юрием Будановым".

Отреагировал на смерть чеченца и боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. «Пусть Аллах простит твои грехи», – написал он в Instagram, сопроводив пост фотографией Темерханова.

Юсуп Темерханов в 2013 году был осужден на 15 лет по обвинению в убийстве полковника российской армии Юрия Буданова. Он не признал себя виновным. Буданова застрелили в июне 2011 года на выходе из нотариальной конторы в Москве. Бывший полковник был убит через два года после того, как вышел из тюрьмы, отсидев срок за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В колонии бывший военный провел шесть лет.