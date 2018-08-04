В Португалии в условиях аномальной жары начались лесные пожары. На юге страны в популярном у туристов районе Моншики власти эвакуировали две деревни. Как передаёт Reuters, на борьбу с огнём здесь направлены более семисот пожарных и не менее десяти специализированных самолётов и вертолётов.
Леса Португалии снова в огне
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Леса Португалии снова в огне
В ряде регионов Португалии спасательные службы распространяют предупреждения о чрезвычайно высокой угрозе пожаров. Власти опасаются повторения трагедии прошлого года, когда из-за лесных пожаров погибли в общей сложности более 110 человек. В июне в условиях аномальной жары огонь охватил почти 45 тысяч гектаров в центральной части страны: этот пожар называли крупнейшим в современной истории Португалии, его развитию способствовали высокая температура воздуха и сильный ветер.