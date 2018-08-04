Срочная новость

Срочная новость

США

НАСА нашло замену "Союзу"

Сейчас воспроизводится:

НАСА нашло замену "Союзу"

НАСА нашло замену "Союзу"
Размер текста Aa Aa

В истории американской космической программы наступает новая эра. В НАСА назвали имена девяти астронавтов, которые совершат полёты на кораблях Dragon и CTS-100 Starliner.

"Впервые с 2011 года американские астронавты отправятся в космос на американских кораблях, запущенных с территории США", - отметил директор агентства.

С тех пор, как была завершена программа Space Shuttle, Штаты отправляли астронавтов на МКС на российских "Союзах".

Разработку так называемых "космических такси" местного производства в 2014 году доверили компаниям SpaceX и Boeing.

В конце года Dragon и CTS-100 Starliner будут протестированы в беспилотном режиме. Первые экипажи отправятся на орбиту в 2019-ом.