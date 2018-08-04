В истории американской космической программы наступает новая эра. В НАСА назвали имена девяти астронавтов, которые совершат полёты на кораблях Dragon и CTS-100 Starliner.
НАСА нашло замену "Союзу"
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НАСА нашло замену "Союзу"
"Впервые с 2011 года американские астронавты отправятся в космос на американских кораблях, запущенных с территории США", - отметил директор агентства.
С тех пор, как была завершена программа Space Shuttle, Штаты отправляли астронавтов на МКС на российских "Союзах".
Разработку так называемых "космических такси" местного производства в 2014 году доверили компаниям SpaceX и Boeing.
В конце года Dragon и CTS-100 Starliner будут протестированы в беспилотном режиме. Первые экипажи отправятся на орбиту в 2019-ом.