Гости и жители британской столицы стали свидетелями необычной погони: полицейский катер преследовал группу гидоциклов, которые на большой скорости неслись по Темзе. Очевидцы сообщили сразу нескольким изданиям, что правоохранители в итоге не смогли догнать неизвестных на водных мотоциклах.
За пятью гидроциклами погонишься...
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За пятью гидроциклами погонишься...
Это впоследствии подтвердили и в полиции Лондона. В официальном сообщении сказано, что гидроциклы шли по Темзе на слишком большой скорости и направлялись к историческому центру британской столицы. В этих условиях было принято решение начать погоню. Согласно официальной версии, офицеры речной полиции добились смены курса движения водных мотоциклов, а затем предпочли прекратить преследование неизвестных гонщиков, цитата, «из соображений безопасности».