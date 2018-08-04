Леса Португалии охвачены пожарами

То, чего так опасались в Португалии, памятуя о трагических событиях прошлого года, случилось – на юге страны вспыхнули лесные пожары. Горят леса в живописном горном регионе Алгарви. В тушении задействованы около тысячи пожарных и военных, десятки самолётов для сброса воды. Эвакуированы жители двух деревень в популярном у туристов районе Моншики. Огонь уже уничтожил одну тысячу гектаров леса.