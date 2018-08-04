То, чего так опасались в Португалии, памятуя о трагических событиях прошлого года, случилось – на юге страны вспыхнули лесные пожары. Горят леса в живописном горном регионе Алгарви. В тушении задействованы около тысячи пожарных и военных, десятки самолётов для сброса воды. Эвакуированы жители двух деревень в популярном у туристов районе Моншики. Огонь уже уничтожил одну тысячу гектаров леса.
Леса Португалии охвачены пожарами
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Леса Португалии охвачены пожарами
Из-за аномальной жары (в субботу в некоторых районах температура достигла 46 градусов Цельсия) большая часть территории страны находится в зоне высокого и максимально высокого риска возникновения пожаров.
Службы по защите гражданского населения применяют систему смс-оповещения, предупреждая местных жителей об опасности. Так власти надеются предотвратить повторение случившегося летом 2017-го, когда стихия унесла жизни 114 человек.