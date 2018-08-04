Десятки людей в секторе Газа приняли участие в похоронах 15-летнего палестинца, который был убит во время очередных антиизраильских выступлений. Прощание с подростком обернулось ещё одной протестной акцией. Родственники погибшего призывали и дальше бороться с Израилем, несмотря на угрозу смерти. «Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока не освободим Иерусалим, даже если потеряем всех наших детей», — кричала перед камерами женщина, которую представили как бабушку убитого подростка..
Протестные похороны в Газе
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Протестные похороны в Газе
В Армии обороны Израиля заявляли о многочисленных провокациях в ходе пятничных протестов на границе сектора Газа. Как утверждают в ЦАХАЛ, участники выступлений пытались повредить защитные сооружения и даже пронесли через забор самодельную бомбу и бутылки с зажигательной смесью. Военные признают, что открывали огонь по демонстрантам, но уверяют, что стреляли на поражение лишь в исключительных случаях.