Протестные акции в пограничных районах сектора Газа в пятницу вновь переросли в ожесточённые столкновения демонстрантов с израильскими солдатами. Один палестинец убит. По меньшей мере 220 – пострадали. По данным палестинского министерства здравоохранения, свыше ста человек получили огнестрельные ранения.
Стычки на границе Газы
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Стычки на границе Газы
Как сообщают израильские военные, протестующие бросали в них бутылки с зажигательной смесью, пытаясь прорваться через пограничное ограждение.
Акции протеста в рамках так называемого "Марша возвращения" с требованием отмены введённых Израилем санкций начались 30 марта. Жертвами столкновений стали около 150 человек, раненых – тысячи.