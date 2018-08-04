Арест американского пастора в Турции привёл к санкционной войне стратегических партнёров. Анкара приняла ограничительные меры против США в ответ на санкции, которые Вашингтон наложил на двух турецких чиновников из-за дела священника Эндрю Брансона.
Эрдоган против Трампа: Анкара наносит ответный удар
Эрдоган против Трампа: Анкара наносит ответный удар
Президент Турции Реджеп Эрдоган с возмущением говорил о позиции США в ходе своего очередного выступления перед однопартийцами: «Сегодня я распорядился, чтобы были заморожены все имеющиеся в Турции счета американских министерств юстиции и внутренних дел. Турция не будет терпеть подобные попытки оказать на неё влияние».
Американский пастор Эндрю Брансон находится под арестом в Турции с осени 2016 г. Его обвиняют в шпионаже и в содействии терроризму: по версии следствия, священник сотрудничал с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в попытке госпереворота.
На днях Вашингтон заявил о серьёзных нарушениях прав человека в деле Брансона и внёс в чёрные списки турецких министра юстиции и главу МВД. Эта новость обрушила курс национальной валюты Турции к доллару до рекордного минимума.