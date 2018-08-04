"Азиатская миссия" Помпео

Свёртывание ядерных программ КНДР идёт полным ходом и может завершиться в установленные сроки. Госсекретарь США Майк Помпео, участвующий в саммите АСЕАН на уровне министров в Сингапуре, успокоил мировую общественность, усомнившуюся в намерениях Северной Кореи.

Накануне в ООН был представлен конфиденциальный доклад независимых экспертов, согласно которому Пхеньян продолжает разработку ядерного оружия, вопреки договорённостям, достигнутым на американо-северокорейском саммите в июне.

"Процесс денуклеаризации Корейского полуострова займёт какое-то время. Все мы это понимаем. Но я должен отметить по итогам сегодняшних встреч, что мир един в своём стремлении выполнить эту задачу. Нет ни одной страны, которая не поблагодарила бы Соединённые Штаты за их усилия по продвижению мирового сообщества на пути к достижению этой цели", - сказал Помпео.

В то же время, он призвал ни в коем случае не ослаблять санкции и продолжать оказывать давление на Северную Корею до её полной денуклеаризации. И это - несмотря на заявление министра иностранных дел КНДР, прозвучавшее на полях Восточноазиатского саммита. Ли Ён Хо сообщил, что Пхеньян к настоящему моменту полностью прекратил испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

Также госсекретарь США провёл встречу с главой китайского МИД Ван И. Главная тема обсуждения: возрастающая напряжённость между Штатами и Китаем по вопросам торговли.