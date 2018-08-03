Аргументы защиты Вайнштейна

Адвокаты Харви Вайнштейна попросили суд снять с их подзащитного обвинения в изнасиловании одной из потерпевших. На судебном заседании в Нью-Йорке в пятницу защита предоставила переписку голливудского кинопродюсера с его предполагаемой жертвой – десятки электронных сообщений, которые доказывают, что в интимной связи они состояли по обоюдному согласию.

Так, в одном из писем, отправленных после якобы имевшего место изнасилования, женщина, имя которой не называется, написала, что скучает по Вайнштейну, хочет увидеть его снова.