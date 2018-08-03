Высочайший пик Швеции растаял

Высочайший пик Швеции - ледник на южной оконечности горы Кебнекайсе - тает из-за крайне высоких температур и уже утратил свой титул. Как сообщается, только за июль он потерял 4 метра высоты. Это означает, что в прошлом месяце каждый день на леднике таяло в среднем 14 см снега. По словам специалистов, ситуация "довольно пугающая", - они никогда не видели столь стремительных темпов таяния на южном пике.

Профессор географии Стокгольмского университета Ганхильд Росквист: "Мы наблюдаем за этой тенденцией уже на протяжении многих лет. Высота этого ледника ежегодно уменьшается на метр последние 20 лет. И это символ для всех ледников в Швеции, Норвегии, во всем мире, за исключением Антарктиды. Это действительно символ, но не только тающего снега и льда, но также всего горного региона. И экосистема, и люди, которые зависят от нее, коренные жители, местные оленеводы, - страдают действительно все".

Гора Кебнекайсе - популярное туристическое место, расположена в Лапландии в 150 км к северу от полярного круга и имеет два основных пика. Южный покрыт ледником, а северный - нет. Из-за рекордного таяния снега северный пик ледника в этом месяце обойдет по высоте южный.