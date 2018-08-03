В посольстве США работал русский шпион?

Предполагаемый агент российских спецслужб более 10 лет работал в американском посольстве в Москве. С таким утверждением выступила британская газета The Guardian. Издание ссылается на неназванный источник. По его данным, у женщины, о которой идет речь, в частности, был доступ к расписанию американских лидеров, она также работала в американской Секретной службе, у нее был доступ к официальной почтовой системе ведомства. Сообщается, что прошлым летом она была уволена.

Секретная служба США уже категорически опровергла эту информацию и назвала статью "безответственной и неточной". В заявлении ведомства говорится, что "сотрудники Секретной службы США, являющиеся гражданами иностранного государства, не могут иметь доступ к информации, касающейся национальной безопасности".

The Guardian пишет, что в 2016 году служба безопасности посольства заподозрила женщину в связях с ФСБ, однако сообщила об этом в Вашингтон только в январе прошлого года.